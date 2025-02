Oggi, per il quotidiano sportivo nazionale, si può chiudere con lo scambio di documenti e tutte le firme sui contratti. Oltre a quella di Giorgio Furlani , impegnato in prima linea su tutta la trattativa, anche quella del Presidente Paolo Scaroni . Per gli affari, infatti, che superano i 20 milioni di euro serve anche la sua firma.

Finora, in stagione, con la squadra di Rotterdam, Giménez ha segnato 16 reti in 19 partite, di cui 7 in campionato e 5 in Champions. Ha realizzato più di Álvaro Morata e Tammy Abraham messi insieme. Il primo andrà al Galatasaray non appena Giménez-Milan sarà realtà, il secondo resterà come alternativa.