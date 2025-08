Calciomercato Milan, non solo Athekame: Arnau Martinez piano B

In attesa di capire se la situazione per Ardon Jashari si sbloccherà nelle prossime 48-72 ore, scrive 'Tuttosport', il Milan avrebbe fatto una prima offerta allo Young Boys per il terzino destro Zachary Athekame. I rossoneri, infatti, avrebbero cambiato obiettivo per la fascia, visto che Guela Doué dello Strasburgo sarebbe un colpo difficile, con il club francese che sarebbe fermo alla richiesta di 30 milioni di euro.