Calciomercato Milan – Non è tramontata la pista Édouard: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Odsonne Édouard, bomber francese del Celtic, potrebbe approdare in rossonero in estate

Il Milan , nel calciomercato estivo, acquisterà un nuovo centravanti. Il nome di Odsonne Édouard , secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola , è sempre sul taccuino del club di Via Aldo Rossi. Insieme, naturalmente, a quelli di Dušan Vlahović ( Fiorentina ) e Gianluca Scamacca ( Sassuolo , quest'anno al Genoa ).

Édouard, classe 1998 , è un centravanti francese cresciuto nelle giovanili del PSG . Pertanto, ha già incrociato Zlatan Ibrahimović sul suo cammino, quando l'attuale numero 11 rossonero era la stella della compagine transalpina. Al Celtic , in Scozia , dalla stagione 2017-2018 , Édouard, che all'epoca fu pagato 11,4 milioni di euro, ha segnato ben 81 gol e fornito 36 assist per gli 'Hoops' finora.

Numeri che, di fatto, hanno acceso i fari del Milan su di lui. Il Diavolo, che ha già affrontato Édouard in questa stagione di Europa League, rimanendone piacevolmente sorpreso (il centravanti è andato anche in gol a 'San Siro'), ha una carta utile da giocarsi con il Celtic in un'eventuale trattativa. Si tratta del cartellino di Diego Laxalt, esterno sinistro uruguaiano che, in questa stagione, ha militato in prestito proprio nella fila biancoverdi.