Scommesse, Ibrahimovic agita FIFA e UEFA: il Milan resta in silenzio

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, al centro delle polemiche. Avrebbe quote di una società di scommesse: è vietato dai regolamenti

Daniele Triolo

Proseguono le turbolenze giornaliere attorno a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il quale, dopo l'espulsione rimediata sul campo del Parma in Serie A e l'incontro di lavoro in un ristorante in piena zona rossa a Milano, adesso si trova alle prese con un'accusa giuntagli direttamente dalla Svezia.

Ne hanno parlato, questa mattina, tutti i quotidiani sportivi in edicola. 'Aftonbladet', infatti, ha riportato alla luce il legame tra l'attaccante di Malmö e la BetHard, una società di scommesse con sede a Malta. Tale notizia risale al marzo 2018, ovvero all'epoca in cui Ibrahimovic, ben prima del Milan, iniziava la sua esperienza negli U.S.A. con la maglia dei Los Angeles Galaxy.

All'epoca venne comunicato come Ibra sarebbe stato non soltanto testimonial di BetHard, ma anche azionista. Un conto, però, era giocare nella Major League Soccer statunitense. Un conto, invece, è giocare in Europa nel Milan ed in Nazionale. Qualora, infatti, lo svedese non abbia venduto le quote in suo possesso, avrebbe violato sia il Codice Etico della FIFA (Articolo 26) sia il Regolamento Disciplinare della UEFA (Articolo 12).

Entrambi vietano ad un calciatore con interessi (non soltanto azioni) in società di scommesse di prendere parte alle manifestazioni organizzate da FIFA e UEFA. In questo senso, dunque, si sarebbe già consumata una doppia violazione. Ibrahimovic, infatti, ha giocato due gare di qualificazione ai Mondiali 2022 con la Svezia ed in Europa League con il Milan. Se tutto fosse confermato, il bomber scandinavo rischierebbe, secondo le norme FIFA, da una multa di 100mila euro fino a tre anni di sospensione da qualsiasi attività legata al calcio.

La vicenda dovrà essere chiarita in ogni suo aspetto. 'Aftonbladet' ha parlato, via mail, anche con Erik Skarp, CEO di BetHard, che avrebbe confermato come Ibra sia ancora un'azionista della società. Non ha però specificato il suo ruolo all'interno della compagnia. Il quotidiano svedese ha anche fatto una verifica presso la 'Company Registration Office of Malta'. È emerso come Zlatan, attraverso la sua società 'Unknown AB', sia proprietario del 10% di Gameday Group PLC, azionista unico di BetHard.

Esisterebbero, insomma, una serie di passaggi intermedi che, secondo quanto filtra dall'entourage del calciatore del Milan, evidenzierebbero un legame poi non così diretto tra Ibrahimovic e BetHard. Prevedibile aspettarsi a breve giro di posta una posizione ufficiale di Ibrahimovic sulla questione. Il Milan, nel frattempo, ha scelto la strada del silenzio e di restare fuori dalla questione.