Calciomercato Milan – I nomi per la difesa: da Acerbi a Theate

Il Milan lavora per aggiungere un difensore centrale alla retroguardia di Pioli in questa sessione di calciomercato . Il reparto arretrato dei rossoneri si è distinto come il migliore nella scorsa stagione di Serie A. Servirà confermarsi ad alti livelli, ripartendo dalle certezze Tomori e Kalulu . A loro due si aggiungerà Simon Kjaer , rientrante dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte dello scorso campionato. Da decifrare, invece, il futuro di Alessio Romagnoli . Il centrale del Milan andrà in scadenza il 30 giugno, dopodiché sarà libero di accordarsi con un altro club. Su di lui c'è da tempo la Lazio , ma non si è ancora giunti ad una soluzione. Si parla anche di Valencia e Fulham . Non è ancora da escludere, per quanto improbabile, un suo rinnovo con il Milan.

Sono principalmente quattro i difensori che il Milan sta seguendo. A partire da Acerbi. Il centrale della Lazio difficilmente rimarrà nella Capitale. C'è stato un colloquio esplorativo con l'agente Pastorello, ma non si è andati oltre, al momento. Piace parecchio anche il belga Theate, reduce da un'ottima stagione con il Bologna. Valutazione alta per il classe 2000: 20 milioni di euro. Il Milan non vorrebbe sborsare queste cifre per il difensore centrale, in quanto preferirebbe investire sulla trequarti. Ecco perché non tramontano due vecchie idee, più abbordabili dal punto di vista del prezzo. Si tratta di Maxime Esteve del Montpellier e Malick Thiaw dello Schalke 04. Per entrambi non si va oltre i 10 milioni di valutazione. Staremo a vedere su quale profilo deciderà di andare il Milan in questa sessione di calciomercato. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?