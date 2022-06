Calciomercato Milan – Acerbi idea per la difesa, importante per le liste

Acerbi è una possibilità per la difesa del Milan. Sfumato Botman in questa sessione di calciomercato si pensa al centrale della Lazio

Acerbi è una possibilità per la difesa del Milan. Sfumato Botman in questa sessione di calciomercato si pensa al centrale della Lazio, come riferisce Manuele Baiocchini di 'Sky Sport'. Si tratterebbe di un ritorno, visto che Acerbi ha già vestito la maglia del Milan nella stagione 2012-2013. Non c'è ancora una trattativa con la Lazio, ma i rossoneri hanno parlato con l'agente del giocatore, Federico Pastorello. Acerbi, inoltre, sarebbe un nome importante per le liste, visto che è italiano, ed il club sta riflettendo su questa opzione. Il centrale andrebbe ad aggiungersi a Kalulu, Tomori e Kjaer, oltre che a Gabbia. Con Romagnoli in scadenza il 30 giugno, la pista Acerbi, dunque, potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni.