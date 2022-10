Calciomercato Milan – Attacco, si pensa ancora a Noa Lang e Ziyech

Ma non è passata inosservata, come ha ricordato il 'Corriere della Sera' in edicola oggi, anche la visita in sede di Sébastien Ledure. Chi è il signor Ledure? È l'avvocato che, la scorsa estate, ha agevolato la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea all'Inter con la formula del prestito. Soprattutto, però, Ledure è il rappresentante di due calciatori offensivi che restano nel mirino del Milan tanto per il mercato invernale quanto per quello estivo 2023.