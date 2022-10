Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, tratta Dimvula. Niente rottura

1 di 1

RINNOVO LEAO, IL MILAN CI CREDE

Rafael Leao (attaccante AC Milan), tratta il rinnovo del contratto con i rossoneri | Calciomercato Milan News (Getty Images)

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Ieri pomeriggio, infatti, è avvenuto l'incontro tra i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara e Ted Dimvula, il famoso avvocato francese che, da qualche tempo, detiene la procura dell'attaccante portoghese.

Il summit di ieri, avvenuto a 'Casa Milan', non ha prodotto (così come era logico attendersi) una svolta immediata. Ha però gettato le basi per un cammino che dovrà portare, necessariamente, in due direzioni. O un accordo per il nuovo contratto di Leao con il Milan o una rottura, propedeutica, in tal caso, alla cessione del numero 17 la prossima estate.

Milan, per il rinnovo di Leao si tratterà con Ted Dimvula

La 'via di mezzo', ovvero tenere Leao fino al 30 giugno 2024, giorno della scadenza naturale del suo contratto, non è contemplata. Maldini e Massara, per il quotidiano torinese, avrebbero in mente da mesi il piano sia per la nuova proposta contrattuale sia per come reagire ad un eventuale, mancato rinnovo dell'accordo.

O si va avanti insieme, oppure nel corso dell'estate 2023 per una proposta di almeno 90 milioni di euro il Milan cederà Leao. Quei soldi, poi, dovranno essere reinvestiti per un sostituto dell'ex Lille e Sporting Lisbona, nonché per tappare tutte le esigenze tecniche dell'organico di mister Stefano Pioli.

Non sarà una contrattazione breve e neanche facile. Intanto, però, ha evidenziato 'Tuttosport', ieri si è finalmente fatta chiarezza su chi porterà avanti i negoziati per il rinnovo del contratto. Maldini e Massara, infatti, hanno visto Dimvula, accompagnato da un suo collaboratore.

È Dimvula che, dagli atti, risulta essere il firmatario della procura legale di Leao. Spazzata via, dunque, ogni altra ipotesi che vedeva Jorge Mendes ancora coinvolto. Da mesi, a quanto pare, non ha più la procura del giocatore. Dimvula è l'unico autorizzato a trattare per Leao ed è sempre lui che sta assistendo il giocatore nella controversia legale con lo Sporting per il risarcimento da 19,5 milioni di euro che i portoghesi dovranno ottenere per la rescissione unilaterale del contratto di Leao, avvenuta nel 2018.

Saranno necessari nuovi incontri tra le parti per entrare nel vivo della trattativa per il rinnovo di Leao. Il Milan sa che può spingersi fino ad un certo punto sull'ingaggio. In Via Aldo Rossi pensano ad una proposta di 5-6 milioni di euro di parte fissa più 2 o 1 di bonus, per avvicinarsi ai 7 netti all'anno chiesti da Leao.

Il quale, va sottolineato, non ha palesato l'intenzione di voler cambiare aria, nonostante l'interesse di top club europei quali PSG, Chelsea e Manchester City. Società d'élite logicamente pronte a bussare alla porta del Diavolo qualora non si arrivasse ad un'intesa totale per il nuovo contratto del nativo di Almada. Milan, per Leao pronta "una proposta eccezionale". Le ultime news >>>