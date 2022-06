Calciomercato Milan – Lang sta spingendo per approdare in rossonero

Noa Lang, obiettivo di calciomercato del Milan, vuole lasciare il Belgio e il Bruges. Vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Noa Lang, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché nel corso della prossima settimana dovrebbero esserci nuovi approcci con il suo entourage. Il giocatore, classe 1999, ha deciso di lasciare il campionato belga (ha parlato nei giorni scorsi in più di un'intervista) e, per il quotidiano romano, starebbe spingendo molto per approdare a Milano.

L'olandese Lang è principalmente un esterno sinistro d'attacco, ma è in grado di giocare anche sulla trequarti. Grande estimatore del Milan, non avrebbe grosse pretese sull'ingaggio pur di vestire la maglia rossonera nel calciomercato estivo. Lang può essere acquistato per meno di 25 milioni di euro, bonus compresi. In sostanza, potrebbe rivelarsi un grande affare per il Diavolo di Stefano Pioli.

Non preoccupa minimamente l'aspetto tecnico (calciatore fortissimo), ma in casa Milan, per il 'CorSport', ci sarebbero delle riflessioni in corso sul carattere di Lang. Sempre con il Bruges, il Milan dovrebbe avere presto contatti anche per l'altro gioiello, Charles De Ketelaere, classe 2001, gioiello belga che sta attirando su di sé le attenzioni di molti top club in Europa. Milan, le ultime idee di Maldini per l'esterno offensivo: le news di mercato >>>