Calciomercato Milan – Lang si fa lo sconto: “Giusti 25 milioni per me”

Noa Lang, obiettivo di calciomercato del Milan, ha parlato ad un quotidiano olandese della possibilità di andare via dal Belgio questa estate

Daniele Triolo

Noa Lang, obiettivo di calciomercato del Milan per questa estate, è uscito allo scoperto ieri in un'intervista a 'De Morgen'. Dichiarazioni importanti sul suo futuro, riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

«Non posso negare che il Milan sia interessato, ma non è che io abbia un accordo personale con loro», ha detto Lang sulla possibilità di un suo approdo alla corte di mister Stefano Pioli in questa sessione di trattative.

Il Bruges, club che ha rilevato il classe 1999 dall'Ajax nel 2020, aveva chiesto inizialmente ben 40 milioni di euro per privarsi del suo talentuoso esterno offensivo.

Ora, però, sembra che la richiesta dei belgi nerazzurri per il giocatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, sia calata. Anche di molto. Potrebbe, così, favorire il concretizzarsi di una proposta del Milan. Lang, intanto, si è ... "fatto lo sconto" da solo.

«L'anno scorso il club voleva per me 40 milioni, pensavo fossero troppi. Non è che siamo arrivati alle semifinali di Champions League, vero. Il club ora vorrà circa 30 milioni, ma 25 milioni secondo me sono già una buona cifra», le sue parole. Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>