Calciomercato Milan – Avanti con il Bruges per De Ketelaere: il punto

Charles De Ketelaere è un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare il ruolo di esterno destro d'attacco nel 4-2-3-1. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan nel ruolo di esterno destro d'attacco del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Anche con l'avvento del fondo RedBird ai vertici del club rossonero, infatti, non cambia la filosofia del Diavolo. Sul mercato si punterà su giovani di prospettiva. Magari, rispetto al passato, di un livello un po' più alto e con esperienza nelle coppe per poter migliorare in Europa oltre che in Italia.

Nell'affare di calciomercato per De Ketelaere, secondo la 'rosea', il Milan potrebbe trovare una strada meno 'tortuosa' rispetto a quella per l'altro obiettivo nel ruolo, Nicolò Zaniolo della Roma. È legittima, infatti, l'ambizione del classe 2001 di misurarsi in un calcio più competitivo di quello belga e questo il Bruges, club proprietario del cartellino di De Ketelaere, lo sa. L'interesse del Milan per il calciatore, molto alto ma molto tecnico, è già uscito allo scoperto. Ma quanto costa?

Per battere la concorrenza europea, secondo 'La Gazzetta dello Sport', servirebbero almeno 40 milioni di euro. Forse un po' troppi. L'unico sistema per ottenere uno sconto dai belgi, però, è quello di inserire nella trattativa un altro nome. Non una contropartita tecnica in favore dei nerazzurri, bensì un altro giocatore del Bruges da portare alla corte di Pioli. Si tratta di Noa Lang, classe 1999, esterno offensivo (ma anche trequartista e seconda punta) olandese che il Diavolo segue con molta attenzione.

Non, dunque, una formula da 'prendi due e paghi uno', che è improponibile, ma un pacchetto che potrebbe permettere ai due club di venirsi incontro. Lo stipendio di De Ketelaere è ampiamente in linea con i parametri rossoneri. In Belgio, attualmente, percepisce poco più di un milione di euro netto a stagione. Milan, le ultime idee di Maldini per l'esterno offensivo: le news di mercato >>>