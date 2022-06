Lang: “Milan? Nessun accordo. Non so da dove arrivino queste notizie”

Noa Lang, attaccante del Bruges e obiettivo di calciomercato del Milan, smentisce di aver trovato un'intesa con i rossoneri o con altri club

Noa Lang, come noto, è un obiettivo di calciomercato del Milan ed è costantemente accostato ai rossoneri di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. In Olanda e in Belgio, nei giorni scorsi, hanno addirittura parlato di trattativa chiusa e soltanto da ratificare.

È stato lo stesso Lang, però, a commentare oggi i 'rumors' di calciomercato che lo danno vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. "Non ho nessun accordo con il Milan o altri. Non so da dove arrivino queste notizie", ha sottolineato l'attaccante esterno olandese, classe 1999, a 'HLN'.

Calciomercato Milan, Lang smentisce accordi con il Diavolo

"Non è affatto detto che quella partita contro l'Anderlecht sia stata l'ultima per il Bruges - ha evidenziato Lang -. Finché sarò sotto contratto, e non c'è nulla di concreto, non rifiuterò mai di giocare per il club. Non se lo meritano". Nell'intervista, ad ogni modo, Noa Lang ha manifestato il desiderio di cambiare squadra in questa sessione estiva di calciomercato.

"L'accordo con il Bruges è che si deve arrivare ad una cessione a titolo definitivo, su questo entrambe le parti sono d'accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Ma se dovrò restare al Bruges, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%".

Tra novembre e dicembre di quest'anno, poi, si disputeranno i Mondiali in Qatar e Lang vuole far parte della rosa dell'Olanda. La scelta della sua prossima squadra potrebbe influire molto sulla questione. "Se ho paura di sbagliare la mia scelta? Non ho paura di questo, devo continuare a crescere - ha chiosato Lang -. Se vado in un club più grande, probabilmente diventerò un calciatore migliore. Vedo solo benefici in vista del Mondiale".

Qualora la situazione non dovesse cambiare in questi 15-20 giorni, sia Lang sia Charles De Ketelaere, altro obiettivo di mercato del Diavolo, dovrebbero andare in ritiro con il Bruges il prossimo lunedì 4 luglio. Guarda caso, giorno del raduno dei rossoneri a Milanello. Milan, occasioni importanti in Francia: le ultime news di mercato >>>