Calciomercato Milan – Passione De Ketelaere: più facile lui di Zaniolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato delle mosse di calciomercato del Milan e di Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista belga del Bruges che tanto piace ai rossoneri. 'CDK' piace a tutti, in realtà, in società ed affascina i tifosi milanisti con dei colpi di prestigio alla Ricardo Kaká.