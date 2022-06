Calciomercato Milan – Noa Lang il preferito per la trequarti: i motivi

Noa Lang, calciatore del Club Brugge, è il profilo preferito dal Milan in questo momento per la trequarti sul fronte calciomercato. L'olandese è versatile ed in grado di agire su tutto il fronte offensivo. Lang è anche reduce dal suo primo gol in nazionale e sembra essere davvero pronto per il salto in un grande campionato. Nonostante le sue recenti dichiarazioni, in cui ha ammesso di non aver alcun accordo con i rossoneri, potrebbe arrivare in Italia nelle prossime settimane.