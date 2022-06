Olanda-Galles 3-2, Noa Lang apre le marcature con un gol d’autore

Tra i tanti nomi accostati al Milan sul calciomercato c'è certamente Noa Lang, calciatore offensivo del Brugge. Alcune indiscrezioni danno il classe 1999 a un passo dal club rossonero per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Nel frattempo lui incanta con la sua Nazionale. In occasione della partita di Nations League tra l'Olanda e il Galles, terminata 3-2 a favore dei 'Tulipani', Lang ha aperto le marcature con un gol di pregevole fattura, pulendo una palla non facile da controllare e trasformandola in stop a seguire. Ma non è finita qui: subito dopo ha disorientato due difensori, spedendo la palla in porta con un potente destro sul primo palo. Se sono queste le premesse allora i tifosi del Milan, qualora dovesse arrivare, iniziano a sfregarsi le mani. Le notizie più importanti della giornata sul Milan >>>