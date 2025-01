Strahinja Pavlovic avrebbe detto 'no' al Galatasaray per rimanere al Milan: l'esperto conferma e svela un retroscena ...

Nelle ultime ore è emerso il ritorno di fiamma del Galatasaray per Strahinja Pavlovic, difensore del Milan. Il serbo, però, che già negli scorsi giorni si era messo di traverso in merito ad un possibile trasferimento al Fenerbahce, anche in questo caso avrebbe di fatto puntato i piedi. Questo nonostante i rossoneri avessero aperto alla cessione già in questa sessione invernale di calciomercato. Sono giunte però delle novità in merito alla questione e le ha fornite Matteo Moretto.