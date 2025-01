"Nonostante il Milan abbia accolto positivamente l'offerta del Galatasaray, Strahinja Pavlović vuole continuare la sua carriera in Italia. Il difensore serbo ha informato il suo agente della sua decisione e non ha chiesto trattative. Oggi il Galatasaray terrà un ultimo incontro per convincere Pavlović". LEGGI ANCHE: Shevchenko tuona: “Leao non è un leader. Al Milan non si passeggia in campo” >>>