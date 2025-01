Mercato Milan – Galatasaray on fire: Pavlovic vicino all’addio ai colori rossoneri

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Yakup Çınar sul suo profilo X, il Galatasaray è molto vicino a concludere l’acquisto a titolo definitivo di Strahinja Pavlovic . Il difensore serbo, che sta facendo molto bene con il Monaco, è destinato a rafforzare la difesa dei turchi. Il difensore serbo pero, come riferito da Daniele Longo, vorrebbe rimanere al Milan.

Ma non finisce qui: la dirigenza del club di Istanbul avrebbe in programma di portare anche Alvaro Morata in Turchia. L’attaccante spagnolo, attualmente al Milan, potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi dei giallorossi, con le trattative che potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni. Il mercato del Galatasaray potrebbe, quindi, regalare colpi importanti, con Pavlovic e Morata pronti a essere protagonisti.