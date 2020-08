Calciomercato Milan – No al ritorno di Thiago Silva: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tra i tanti calciatori che, in questo periodo, hanno lanciato segnali al fine di tornare a giocare nel Milan, c’è anche Thiago Silva, classe 1984, difensore brasiliano che ha già indossato la maglia rossonera dal 2009 al 2012 (con 119 gare e 6 gol all’attivo), svincolatosi dal PSG dopo ben otto stagioni.

Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il suo agente, Paulo Tonietto, lo ha proposto in svariate occasioni al direttore tecnico Paolo Maldini ed al direttore sportivo Frederic Massara, ma il rapporto tra richiesta economica ed età del calciatore sudamericano non è mai coinciso. L’eccezione alla regola è stata fatta soltanto per Zlatan Ibrahimović.

Il lato positivo della questione è che questo Milan, tornato ad essere bello in campo e credibile fuori, torna a piacere sia ai calciatori che non hanno mai indossato la sua maglia sia a quelli che, per un motivo o per un altro, l’hanno dovuta lasciare a malincuore tempo fa. ECCO CHI POTREBBE ANDARE VIA IN QUESTA SESSIONE DI CALCIOMERCATO >>>