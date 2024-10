Calciomercato Milan, Alieu Njie ha stregato i rossoneri e in particolare Moncada. Per molti sarebbe il nuovo Rafael Leao: ecco il retroscena

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano a cercare giovani talenti nel Mondo e in Europa. Con il progetto del Milan Futuro , il Diavolo potrebbe cercare giocatori che possano rinforzare la squadra di Bonera, per poi in futuro diventare parte integrante del Milan di Fonseca. Ecco un retroscena su un giocatore del Torino .

Calciomercato Milan - Moncada stregato da Njie: il retroscena

Alieu Njie, 19 anni, venerdì sera ha deciso la sfida tra Torino e Como con il suo gol. Come scrive 'Tuttosport' per alcuni potrebbe essere il nuovo Rafael Leao. I granata gli hanno fatto firmare il primo contatto da professionista nell’estate 2023: l’accordo è valido sino al 2027. Il suo attuale valore di calciomercato è di circa un milione. Come ricorda il quotidiano c'è un retroscena. A inizio agosto al Trofeo Mamma Cairo, Njie siglò una clamorosa tripletta contro il Milan, stregando il club rossonero. In particolare il dt Moncada: il Milan ha tentato di prenderlo durante l'ultima sessione di calciomercato. Il piano del Diavolo nei confronti del gioiellino classe 2005 prevedeva un ruolo da protagonista nel Milan Futuro con la possibilità di allenarsi anche con Fonseca. Cairo, presidente del Torino, avrebbe fatto da subito muro, con la trattativa che non è neanche iniziata. Nei prossimi mesi ci potrebbe essere presto il rinnovo di Njie con adeguamento di contratto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - "Continuo a insistere prendi...". Pellegatti consiglia il colpo