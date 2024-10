Perugia-Milan Futuro, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul match

QUI PERUGIA

Dopo un inizio difficile - una vittoria nelle prime sette giornate - gli umbri hanno svoltato con l'inizio di ottobre, cogliendo l'intera posta in palio contro Lucchese (4-0) e ad Ascoli (1-0) cedendo soltanto contro una delle big del girone come la Virtus Entella. Il risultato è una classifica che vede ora il Perugia in piena zona Playoff con 13 punti, in linea per replicare un campionato da protagonista come nel 2023/24, terminato al quarto posto nel girone. Nelle ultime uscite Mister Formisano ha alternato due vestiti tattici diversi, tra la difesa a 3 e quella a 4, e in vista del match del Curi è da segnalare la diffida del mediano Bartolomei. Per quanto riguarda i giocatori da tenere d'occhio, riflettori sull'ex Samp Montevago - già sei gol in stagione - in avanti ma anche sull'esperienza al centro della difesa di capitan Angella, ex Udinese e Watford.