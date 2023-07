Calciomercato Milan – Sprint del Nizza per Ballo-Touré: decisiva la formula

Il Nizza sarebbe in vantaggio sul Bologna nella corsa per Fodé Ballo-Touré, terzino del Milan, per via della formula proposta

Fabio Barera Redattore

Non solo colpi in entrata. Il Milan è molto attivo anche sul calciomercato in uscita e, dopo le cessioni di Sandro Tonali al Newcastle, Marco Brescianini al Frosinone e Daniel Maldini all'Empoli, il prossimo potrebbe essere Fodé Ballo-Touré. Il senegalese, infatti, nel corso della passata stagione non avrebbe particolarmente convinto e il Diavolo lo considererebbe cedibile.