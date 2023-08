Calciomercato Milan – Niang verso il Monza: Galliani fa sul serio

M'Baye Niang, ex giocatore del Milan, è vicinissimo al Monza: Galliani sta intavolando la trattativa sul calciomercato per portarlo in Italia

In un calciomercato veramente complesso dove sia le grandi che le piccole squadre fanno affari c'è spazio anche per diversi colpi di scena. Uno di questi potrebbe essere Romelu Lukaku alla Juventus, come lo è stato Juan Cuadrado all'Inter. Ma non si esaurisce qua la forza propulsiva dei club di Serie A che, attualmente, sono quelli che hanno speso di più al mondo dopo gli inglesi in Premier League. Infatti una vecchia conoscenza del Milan: M'Baye Niang potrebbe ritornare grazie al calciomercato in Italia direzione Monza.