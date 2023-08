Ex Milan, Niang verso la Turchia: accordo raggiunto con l’Adana Demirspor

Il Milan riponeva tantissima fiducia in Niang. Nella stagione 2012-2013, gara valida per gli ottavi di finale contro il Barcellona, il senegalese parte titolare. I rossoneri partono con un vantaggio di due reti prima di quella partita, dovuto al 2-0 allo stadio San Siro.

L'occasione più limpida ce l'ha nei piedi proprio il classe '94 che a tu per tu con Victor Valdes sciupa tutto mandando sul palo. Uno dei rimpianti più grandi per il Diavolo, dato che quell'episodio avrebbe potuto cambiare totalmente la storia del match. Il club lombardo lo gira in prestito per numerosi anni, ma non riuscirà in nessuna compagine a ritagliarsi un minutaggio elevato. Verrà ceduto definitivamente il 31 agosto 2017 al Torino. LEGGI ANCHE: Cessione De Ketelaere, quanto risparmia il Milan? L’impatto a bilancio