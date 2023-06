Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Newcastle pensa a Tonali”

Il Milan si prepara a un calciomercato importante. I rossoneri non dovranno pensare solamente alle entrate, ma anche a possibili cessioni. Il Diavolo ha tanti talenti in rosa e molte squadre europee, potrebbe essere interessate. Come riporta The Athletic, il Newcastle United avrebbe fatto un'offerta di circa 50 milioni di euro per Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Il club inglese starebbe cercando rinforzi dopo essersi assicurato la Champions League e spera di ingaggiare due centrocampisti. Tonali è una delle colonne portanti del Milan di Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler