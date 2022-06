Mercato Milan – Il Newcastle chiude per un difensore: salta Botman?

Il duello di mercato tra Milan e Newcastle per Sven Botman continua. Ma la squadra inglese ha chiuso per un altro difensore: i dettagli

Il duello di mercato tra Milan e Newcastle per Sven Botman continua. I 'Magpies' hanno superato l'offerta dei rossoneri al Lille, ma il difensore olandese ha scelto la maglia del Milan. Il club francese, però, punta a monetizzare al massimo, viste le difficoltà economiche in cui versa. Occhio, però, alla possibile svolta delle ultime ore. Secondo 'The Athletic', il Newcastle ha chiuso per un altro difensore centrale.

In Inghilterra sono certi che il Newcastle abbia definito l'accordo con il Kilmarnock per l'approdo di Charlie McArthur nel Nord del paese. Il 17enne scozzese è considerato un talento in patria e potrebbe essere un colpo in prospettiva. Ma il Newcastle potrebbe essersi anche cautelato viste le titubanze di Botman. Come detto, il centrale olandese preferisce il Milan ai 'Magpies'.