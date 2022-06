Lille, arriva la decisione del DNCG: notizia positiva per il Milan / News

Il Milan, da diversi giorni, attendeva la decisione del DNCG, l'ente che regola i conti delle squadre di Ligue 1, sul Lille. Una situazione sul quale si è voluto indagare un po' meglio e che fermava il mercato del club francese. Una notizia che riguarda direttamente il Milan che, come noto, segue con estremo interesse le situazioni Sven Botman e Renato Sanches. Ecco il comunicato che scagiona il Lille e segna il via libera per le operazioni in entrata e in uscita.