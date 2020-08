Calciomercato Milan – Nessuna offerta alla Fiorentina per Chiesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Fiorentina, su Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo che i ‘rumors‘ di calciomercato dell’ultimo periodo hanno ripetutamente accostato al Milan in vista della stagione 2020-2021.

Chiesa, sotto contratto con il club gigliato fino al 30 giugno 2022, non piace soltanto ai rossoneri (il tecnico Stefano Pioli lo ha già allenato a Firenze, n.d.r.), ma anche a Juventus, Inter e Manchester United. Per ora, però, nessuno di questi club ha fatto mosse ufficiali verso la Fiorentina per il suo cartellino, nonostante il Presidente viola, Rocco Commisso, abbia aperto ad una sua partenza. GUARDA QUI LE GIOCATE DEL GIOVANISSIMO EMIL ROBACK >>>