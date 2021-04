Calciomercato Milan – Nessun dubbio sul riscatto di Tonali | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali, nonostante la sua prima stagione in chiaroscuro, sarà riscattato dai rossoneri

Parlando del calciomercato del Milan, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Sandro Tonali. Il centrocampista, prelevato la scorsa estate dal Brescia per 10 milioni di euro in prestito oneroso, resterà al Milan. Scatterà, dunque, a fine stagione il riscatto a 15 (vedremo, poi, se anche i 10 milioni di euro di bonus saranno versati nelle casse del Brescia). Una stagione in chiaroscuro non ha, di fatto, minato le certezze che il Milan ripone nel ragazzo. Il prossimo campionato, per lui, potrebbe essere quello della consacrazione.