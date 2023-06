Calciomercato Milan – Ala destra, ecco la proposta presentata a Nelson

Reiss Nelson obiettivo di calciomercato del Milan. È in scadenza di contratto con l'Arsenal e potrebbe arrivare in rossonero a parametro zero

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan, per questo calciomercato estivo, sta lavorando su Reiss Nelson, classe 1999, esterno destro offensivo (ma in grado anche di giocare a sinistra e da trequartista), il cui contratto con l'Arsenal scadrà il prossimo 30 giugno.