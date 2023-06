Calciomercato Milan – I rossoneri ci provano per N’Dicka

Un calciomercato che potrebbe essere molto incentrato sui parametri zero. Questa sembrerebbe essere la nuova strategia della dirigenza del Milan , con molti nomi che si sono liberati del loro contratti, che stanno entrando in orbita rossonera. L'edizione odierna di Tuttosport parla del possibile interesse per Evan N'Dicka con la Roma forte concorrente.

Calciomercato, il Milan ci prova per N'Dicka

Il Milan ci prova per Evan N’Dicka, si legge, difensore centrale classe 1999 che va a scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e che sembrava destinato alla Roma. Il blitz dei rossoneri ha rallentato la pista giallorossa e si è aperto un testa a testa tra le parti, con il calciatore lusingato e piacevolmente sorpreso dall’ingresso in scena del Milan. La Roma, dal canto suo, si fa forte di un accordo raggiunto da tempo, ma l’irruzione di Furlani e Moncada può cambiare le carte in tavola. Per questo per il Milan questa potrebbe essere un'operazione di calciomercato molto complessa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per l'esterno possibile la pista inglese