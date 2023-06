Calciomercato – La Roma fissa le visita per N’Dicka, ma il Milan…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla anche del calciomercato del Milan: la Roma fissa le visite per N'Dicka

Il Milan in questo calciomercato sembrerebbe puntare con una certa decisione sui parametri zero a disposizione. Un nome che sarebbe in ascesa nelle ultime ore sarebbe quello di Evan N'Dicka. Sul difensore, però, ci sarebbe il forte pressing della Roma. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.