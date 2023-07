Calciomercato Milan – Nasti piace a tutti: i club interessati

In questa sessione di calciomercato, ci sono tanti interessamenti per il giovane attaccante del Milan Marco Nasti

L'attaccante del Milan Marco Nasti, come riportato da Repubblica, probabilmente verrà girato in prestito e ripartirà dalla Serie B. L'esperienza col Cosenza per il classe 2003 è stata positiva ed è diventato il trascinatore della squadra calabrese, portandola alla salvezza. Dei 5 gol siglati, di maggiore rilievo sono sicuramente quelli al derby contro la Reggina. Tutto ciò ha portato a vari interessi di molteplici squadre, tra cui il Bari indiziata numero uno per finalizzare tale acquisto e la Sampdoria che spera di avere la meglio nel rush finale sul club pugliese.