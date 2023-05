Calciomercato Milan – Nasti incanta con il Cosenza: futuro in rossoblù?

Nella giornata di ieri, giovedì 25 maggio, si è tenuta l'andata dei playout di Serie B , che ha visto vincere il Cosenza contro un Brescia opaco. Protagonista della serata e autore del gol vittoria è stato Marco Nasti , attaccante di proprietà del Milan , che è stato mandato in prestito la scorsa estate per farsi le ossa.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in rossoblù, anche se non al Cosenza. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, sulle tracce di Marco Nasti ci sarebbe il Genoa, neopromosso in Serie A. Ancora non si conoscono le intenzioni del Milan, ma nel frattempo l'attaccante italiano sta cominciando a farsi un nome. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Juventus >>>