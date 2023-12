Calciomercato Milan – Osimhen rinnova, ma il sogno resta vivo: il motivo

Come riporta TuttoMercatoWeb, rispetto a quanto emerso la scorsa estate, ci sono alcune sostanziali differenze: non sarà un rinnovo a lunghissimo raggio, bensì un contratto ponte. Sarà prolungato di una sola stagione e la nuova scadenza sarà programmata per giugno 2026. Nel nuovo accordo un adeguamento dello stipendio (10 milioni netti più bonus) e una clausola rescissoria superiore a 100 milioni di euro. Inoltre è previsto un 'gentleman's agreement' fra De Laurentiis e l'agente Calenda per la cessione in estate qualora dovesse arrivare una super offerta da parte di una big. Possibile quindi che la clausola valga più per i club arabi che non per le europee.