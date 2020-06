Calciomercato Milan – Nagelsmann: “Ci piacerebbe tenere Schick”

MERCATO MILAN – Stando a quanto riportato da Ronan Murphy, giornalista di Goal.com, l’allenatore del RB Lipsia Julian Nagelsmann ha espresso chiaramente la volontà di trattenere sia Angelino che Patrick Schick, rispettivamente in prestito dal Manchester City e dalla Roma: “I club stanno parlando e non c’è ancora nessuna novità. Preferirei che fosse diverso, ma non lo è. Ovviamente ci piacerebbe tenerli con noi”.

L’attaccante di proprietà della Roma nei giorni scorsi è stato accostato anche al Milan come profilo che Ralf Rangnick vorrebbe portare con sé in rossonero. Intanto, i rossoneri virano su Gaich: ma che concorrenza!

