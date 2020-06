Calciomercato Milan – Rangnick punta Schick, Upamecano e Rashica

CALCIOMERCATO MILAN – Ralf Rangnick, prossimo manager del Milan, vuole pescare nel torneo che conosce meglio, la Bundesliga tedesca, i prossimi rinforzi per la squadra rossonera.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti su ‘Sky Sport‘, infatti, il Diavolo potrebbe andare su Patrik Schick, classe 1996, attaccante ceco che è di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al RB Lipsia.

Qualora i ‘Tori Rossi‘ non dovessero riscattarlo per i 28 milioni di euro pattuiti, il Milan potrebbe trattare Schick con la Roma. Quindi, rispunta anche il nome di Dayot Upamecano, classe 1998, difensore centrale francese sempre del RB Lipsia.

La sua valutazione si aggira tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Infine, Rangnick vorrebbe Milot Rashica, classe 1996, esterno offensivo kosovaro del Werder Brema, che ha una clausola rescissoria appetibile.

Rashica, infatti, costerebbe al Milan 30 milioni di euro se il Werder Brema dovesse rimanere in Bundesliga, 16 milioni di euro nel caso di retrocessione (probabile) in seconda serie. E RANGNICK NON INTENDE FERMARSI A LORO … >>>