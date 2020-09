Calciomercato Milan – Mykolenko piace molto, prima però una cessione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Movimenti sospetti a Casa Milan quest’oggi. Gli intermediari Parisi e Antonelli si sono presentati nella sede rossonera per discutere di alcuni giocatori, uno su tutti Vitalij Mykolenko, terzino sinistro in forza alla Dinamo Kiev. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il classe 1999 interessa tantissimo al Diavolo, che potrebbe provare un assalto nelle prossime settimane per portarlo in Italia. Prima però c’è da sistemare Diego Laxalt: la cessione dell’uruguaiano è condizione necessaria per l’arrivo del giovane ucraino.

