Calciomercato Milan – Mykolenko, concorrenza Manchester United

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di oggi, a Casa Milan, c’è stato un incontro tra la dirigenza e gli intermediari Parisi e Antonelli. Piatto forte del summit il profilo di Vitalij Mykolenko, terzino della Dinamo Kiev. L’ucraino piace molto ai rossoneri, che però devono prima cedere Diego Laxalt per affondare il colpo.

Il Milan non è però l’unica squadra su Mykolenko. Secondo quanto riferisce ‘Manchester Evening News’, i ‘Red Devils’ vogliono acquistare un difensore, un esterno e un attaccante per completare la rosa. Tra i nomi caldi c’è proprio quello del classe 1999, in lotta con Reguilon per un posto sulla corsia di sinistra.

