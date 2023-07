Calciomercato Milan – Musah, possibile accelerata la prossima settimana

Yunus Musah, obiettivo di calciomercato del Milan, è 'prigioniero' del Valencia. Gli spagnoli non lo lasciano ancora partire per Milano

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Yunus Musah voglia approdare al Milan in questa sessione estiva di calciomercato e, al contempo, come il Diavolo voglia lui per arricchire ulteriormente il centrocampo di mister Stefano Pioli dopo l'ingresso di altri due titolari come Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.