Loftus-Cheek è comunitario: Milan, c’è spazio per un secondo extra

Ruben Loftus-Cheek , che il Milan ha prelevato in estate dal Chelsea tesserandolo come giocatore extracomunitario , da ieri è nuovamente ' comunitario ' a tutti gli effetti. La F.I.G.C. , infatti, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ieri ha emesso un comunicato specificando che "i calciatori con cittadinanza britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023-24".

Milan, cambia lo 'status' di Loftus-Cheek

La F.I.G.C. di fatto, ha esteso ai britannici quanto già valeva fino a ieri per gli svizzeri, considerati comunitari ai fini calcistici. Per il Milan cambia ora lo scenario e l'esempio Loftus-Cheek farà scuola, per i rossoneri ma anche per gli altri club interessati in Serie A. Il Milan ha usato per l'ex dei 'Blues' il primo visto extra-UE e pensato a lungo prima di usare per Samuel Chukwueze il secondo slot.