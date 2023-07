Calciomercato Milan – Ecco Chukwueze, acquisto più costoso dell’estate

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando di calciomercato del Milan, si è soffermato su Samuel Chukwueze, classe 1999, esterno offensivo nigeriano che, in queste ore, si trasferirà ufficialmente alla corte di Stefano Pioli. Con il suo acquisto, il Diavolo è arrivato ad investire ben 107 milioni di euro in questa sessione estiva.