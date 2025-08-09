Calciomercato Milan, Musah tra due fuochi: ecco per quanto può partire

Sul giocatore nordamericano, ha ricordato la 'rosea', c'è anche il Napoli, che già lo aveva trattato con il Milan tra giugno e luglio. Per il club di Aurelio De Laurentiis, però, Musah vale intorno ai 23 milioni di euro. Ancora troppo pochi per far vacillare la dirigenza rossonera, ma non sono esclusi rilanci dei campani in questi giorni.