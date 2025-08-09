Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Musah tra due fuochi: ecco per quanto può partire
Yunus Musah potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato, anche se non dispiace all'allenatore Massimiliano Allegri
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 che potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato. Da giorni, sul numero 80 rossonero, è in pressing il Nottingham Forest: nessuna offerta ufficiale, ancora, dal club di Premier League, ma un discorso approfondito tra le parti. Anche grazie al lavoro di un intermediario vicino a 'Casa Milan'.

L'allenatore Massimiliano Allegri - così come accaduto per Malick Thiaw, richiesto dal Newcastle - è rimasto piacevolmente sorpreso dall'ex Valencia in questa prima parte della preparazione ma se il Nottingham Forest dovesse offrire almeno 25 milioni di euro il Milan - che parte da una richiesta di 30 - potrebbe aprire alla cessione di Musah.

Sul giocatore nordamericano, ha ricordato la 'rosea', c'è anche il Napoli, che già lo aveva trattato con il Milan tra giugno e luglio. Per il club di Aurelio De Laurentiis, però, Musah vale intorno ai 23 milioni di euro. Ancora troppo pochi per far vacillare la dirigenza rossonera, ma non sono esclusi rilanci dei campani in questi giorni.

