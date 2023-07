Secondo quanto riferito da 'Repubblica' oggi in edicola, il Milan punta a chiudere l'arrivo di Yunus Musah, obiettivo di calciomercato per il suo centrocampo. Sarebbe il terzo colpo in mediana dopo aver già mandato in archivio gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e di Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar.