Calciomercato Milan – Centrocampo, i tre nomi ‘caldi’ per i rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato estivo del Milan , ha ricordato come il Diavolo - in procinto di cedere ufficialmente Sandro Tonali al Newcastle United - voglia mettere a segno almeno altri due colpi a centrocampo dopo aver già preso (per 20 milioni di euro bonus inclusi) Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea .

Calciomercato Milan, avanti tutta per i rinforzi in mediana

I nomi caldi, al momento, per il Milan in questa fase del calciomercato sono tre. C'è quello di Yunus Musah, classe 2002, in forza al Valencia, con il quale il Diavolo ha già un'intesa di massima. Ora, però, bisognerà far abbassare le richieste economiche del club iberico per il giocatore statunitense con passaporto italiano.