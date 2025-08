Calciomercato Milan, Musah: in arrivo 20 milioni? Bondo deve scegliere

Calciomercato Milan , il direttore sportivo Tare sta lavorando anche in uscita: secondo 'Il Corriere dello Sport', il Milan vorrebbe chiudere presto le cessioni di Ismael Bennacer e di Yacine Adli, centrocampisti che non farebbero parte del progetto di Allegri. Con l’arrivo di Jashari uno tra Musah e Bondo potrebbe partire. Richieste per entrambi i giocatori.

Calciomercato Milan, Musah: pronta offerta dalla Premier. E Bondo ...

Sul centrocampista americano, si legge, ci sarebbe il Nottingham Forest: secondo il quotidiano potrebbe arrivare presto un'offerta da 20 milioni di euro per il cartellino di Musah. Per quanto riguarda Bondo, invece, il Milan potrebbe cederlo si, ma in prestito. Ci sarebbe infatti un accordo con la Cremonese per un prestito secco.