Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione, tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, in merito al ritorno del Napoli su Yunus Musah del Milan. Secondo quanto riportato i contatti non si sarebbero mai interrotti, ma i partenopei negli ultimi giorni avrebbero accelerato. Questo perché per il club azzurro, lo statunitense sarebbe un profilo adatto per dare equilibrio alla squadra e per completare la rosa. Da capire se arriverà a breve un'offerta, anche se al momento non ci sono dettagli a riguardo. Ecco, dunque, quanto scritto da Gianluca Di Marzio sul proprio sito.