Calciomercato Milan, Bondo in prestito alla Cremonese? Il giocatore riflette

Warren Bondo è al Milan da soli 6 mesi. L'ex centrocampista del Monza è arrivato in rossonero durante gli ultimi movimentati giorni dello scorso mercato invernale per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più bonus. Sotto la guida di Sérgio Conceição il giocatore non ha trovato molto spazio. Ora, con Massimiliano Allegri in panchina, l'andazzo potrebbe non variare di molto.