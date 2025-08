Continua imperterrita la telenovela legata al possibile trasferimento di Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. I due club, infatti, rimangono sulle proprie posizioni senza dare segnali di cedimento. Da una parte la società belga continua a richiedere una cifra parecchio elevata per le disponibilità economiche dei rossoneri, che dopo le diverse offerte non sono più disposti ad alzare il tiro.

Calciomercato Milan, c'è ancora uno spiraglio per Jashari: il Bruges gli ha fatto sapere che ...

Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Marco Conterio, giornalista di 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto riferito tramite un post pubblicato sul proprio account 'X', infatti, il Bruges non dovrebbe chiedere meno di 41 milioni di euro per lasciar partire Ardon Jashari. Al momento sarebbe arrivata un'offerta di quel tipo da parte del NEOM, club dell'Arabia Saudita, e il club belga avrebbe informato il giocatore di portare una proposta simile nel caso in cui voglia essere ceduto ad un altro club. Dal canto suo, il Milan, difficilmente vorrebbe arrivare a quel prezzo, anche se tutto è ancora da vedere.