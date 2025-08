Calciomercato Milan, se salta Jashari c'è Javi Guerra. Anche se ...

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, al momento, sia concentrato - per rinforzare il proprio centrocampo - sulla trattativa ancora in piedi con il Bruges per Ardon Jashari. I rossoneri aspetteranno ancora 48-72 ore per una risposta definitiva dai belgi sulla loro proposta da 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Nel caso dovesse arrivare l'ennesimo 'no', a quel punto si prenderebbero in esame le alternative.